Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छपरा से अमृतसर के शुरू होगी नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने छपरा और अमृतसर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 12 दिसंबर से छपरा और 13 दिसंबर से अमृतसर से नियमित रूप से चलेगी। ट्रेन सीवान, गोरखपुर, बरेली, और अंबाला कैंट होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 22 आधुनिक एलएचबी कोच होंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, छपरा। रेलवे प्रशासन ने यात्री जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छपरा और अमृतसर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 12 दिसम्बर से छपरा और 13 दिसम्बर से अमृतसर से नियमित रूप से संचालित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह ट्रेन सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, जलंधर सिटी और ब्यास होते हुए चलेगी।

    गाड़ी संख्या 15135 छपरा-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस हर शुक्रवार को छपरा से सुबह 10:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1:50 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

    वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 15136 अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस हर शनिवार को अमृतसर से शाम 5:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 11:55 बजे छपरा पहुंचेगी।

    इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 22 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। इनमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 1, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2, एसी तृतीय श्रेणी के 6, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 2, शयनयान श्रेणी के 5, साधारण द्वितीय श्रेणी के 4, जनरेटर सह लगेज यान का 1 तथा एलएसएलआरडी का 1 कोच शामिल रहेगा।

    रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन छपरा और पंजाब के बीच यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। इससे उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को सीधा अमृतसर पहुंचने की सुविधा मिलेगी।