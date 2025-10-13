छपरा से अमृतसर के शुरू होगी नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, छपरा। रेलवे प्रशासन ने यात्री जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छपरा और अमृतसर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 12 दिसम्बर से छपरा और 13 दिसम्बर से अमृतसर से नियमित रूप से संचालित की जाएगी।

यह ट्रेन सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, जलंधर सिटी और ब्यास होते हुए चलेगी।



गाड़ी संख्या 15135 छपरा-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस हर शुक्रवार को छपरा से सुबह 10:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 1:50 बजे अमृतसर पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 15136 अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस हर शनिवार को अमृतसर से शाम 5:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 11:55 बजे छपरा पहुंचेगी।



इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 22 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। इनमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 1, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2, एसी तृतीय श्रेणी के 6, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 2, शयनयान श्रेणी के 5, साधारण द्वितीय श्रेणी के 4, जनरेटर सह लगेज यान का 1 तथा एलएसएलआरडी का 1 कोच शामिल रहेगा।