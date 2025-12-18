छपरा के धर्मनाथ धन्नी शिव मंदिर में बड़ी चोरी, दानपात्र व देवी-देवताओं के स्वर्ण आभूषण ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)।छपरा शहर के दौलतगंज मुहल्ला स्थित ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धर्मनाथ धन्नी शिव मंदिर में बुधवार की देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। करीब एक हजार वर्ष पुराने इस मंदिर के दानपात्र और देवी-देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाए गए स्वर्ण आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गुरुवार की सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी और सफाई कर्मियों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

सुबह मंदिर पहुंचने पर हुआ खुलासा मंदिर प्रबंधन के अनुसार, रोज की तरह गुरुवार सुबह जब पुजारी पूजा-पाठ और सफाई के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मां दुर्गा समेत अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियों पर पहनाए गए सोने के हार, टीका और बिंदी गायब हैं। साथ ही दानपात्र भी खाली मिला। तत्काल इसकी सूचना मंदिर प्रबंधन और स्थानीय लोगों को दी गई।

पुलिस को दी गई सूचना, जांच शुरू घटना की जानकारी मिलते ही भगवान बाजार थाना क्षेत्र की डायल 112 पुलिस टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

एफआईआर के लिए दिया गया आवेदन इस संबंध में मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि धर्मनाथ धन्नी शिव मंदिर के महंत अखिलेश्वर पर्वत की ओर से थाना में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। मंदिर प्रबंधन चोरी गई नकदी और आभूषणों की कुल कीमत का आकलन कर रहा है, ताकि पुलिस को सटीक जानकारी दी जा सके।

ठंड व कुहासे का उठाया फायदा स्थानीय लोगों का कहना है कि बुधवार की रात अत्यधिक ठंड और घना कुहासा छाया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने सुनसान माहौल में इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय मंदिर के आसपास आवाजाही भी कम थी, जिससे चोर आसानी से फरार हो गए।

श्रद्धालुओं में आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग

सुबह चोरी की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालु मंदिर परिसर में जमा हो गए। श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

डाग स्क्वायड की मदद से मंदिर चोरी की जांच तेज शहर के धर्मनाथ धन्नी शिव मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस डॉग स्क्वायड की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में जांच की। डाग स्क्वायड ने संभावित सुरागों के आधार पर आसपास के रास्तों का भी मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।