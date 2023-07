Chhapra News: 438 करोड़ से होगा छपरा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Chapra Railway Station छपरा जंक्शन स्टेशन का 36 माह में पुनर्विकास कार्य पूरा होगा। स्टेशन के दोनों तरफ बेहतर संपर्क पथ का भी निर्माण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वाराणसी रेल मंडल की पिछली बैठक में छपरा जंक्शन और छपरा में पड़ने वाली रेलवे परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद श्री रुडी ने उठाया था।

Chhapra News: 438 करोड़ से होगा छपरा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प

