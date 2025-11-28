छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, गोरखपुर-कानपुर-भोपाल में स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क विभाग, वाराणसी द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छपरा जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 05081 छपरा-चेन्नई सेंट्रल विशेष गाड़ी 29 नवंबर 2025 को यात्रा के लिए चलाई जाएगी। इस विशेष संचालन से त्योहार के बाद दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

छपरा जंक्शन से यह ट्रेन रात 22:10 बजे चलेगी। छपरा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में काम, रोजगार और शिक्षा के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में इस स्पेशल ट्रेन की घोषणा को लेकर यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि बड़ी भीड़ को देखते हुए छपरा को इस ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन बनाया गया है, जिससे यहां से अधिकतम यात्रियों को लाभ मिल सके।

ट्रेन छपरा से प्रस्थान करने के बाद दूसरे दिन 23:27 बजे सिवान, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, पुखरायां, उरई और वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

यह ट्रेन तीसरे दिन ललितपुर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, सेवाग्राम, चंद्रपुर, बल्हारशाह, रामगुंडम, वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, चिराला, ओंगोले, नेल्लोर और गुडूर होते हुए चौथे दिन सुबह 04:30 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु इस पूजा विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे, जिसमें 2 एलएसआरडी, 14 स्लीपर कोच और 1 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि छपरा से संचालित यह विशेष सेवा यात्रियों के तनाव को कम करेगी और लंबी दूरी की यात्रा सहज बनाएगी।