जागरण संवाददाता, छपरा। लोक आस्था के महापर्व छठ की महत्ता अब देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंचेगी। छठ पर्व के बाद घर लौटने में असमर्थ श्रद्धालु अब अपने सगे-संबंधियों और परिचितों तक घर में तैयार किया गया प्रसाद भेज सकेंगे।

इसके लिए छपरा जंक्शन स्थित आरएमएस (रेलवे मेल सेवा) कार्यालय में बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से विदेशों में रहने वाले लोगों को भी घर के छठ प्रसाद का स्वाद चखने और अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का अवसर मिलेगा।