पटना में छठ घाटों पर आतिशबाजी और सिलिंडर फटने से हादसा, 22 घायल अस्पताल में भर्ती; 25 को उमस ने किया बीमार

जागरण संवाददाता, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ पर भगवान भास्कर को शनिवार शाम व रविवार की सुबह अर्घ्य देने के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। दीघा घाट पर गंगा किनारे खाना बनाने के दौरान छोटा गैस सिलिंडर फटने से पांच लोग झुलस गए।

धमाके से आसपास मची भगदड़ से भी कई लोग चोटिल हुए। इसके अलावा अलग-अलग घाटों पर आतिशबाजी के कारण भी करीब दो दर्जन लोग घायल हुए। अर्घ्य के दौरान 22 झुलसे मरीज पीएमसीएच, आइजीआइएमएस और न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में पहुंचे। इनमें से 10 को भर्ती करना पड़ा। पीएमसीएच और आइजीआइएमएस में नौ-नौ और न्यू गार्डिनर में चार जले लोग इलाज कराने पहुंचे। इसके अलावा घाटों पर उमस, भीड़, धक्का-मुक्की और लंबे समय तक खड़े रहने के कारण करीब 25 अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कई लोग चक्कर खाकर बेहोश हो गए जबकि कुछ को धक्का लगने से चोटें आईं। घाटों पर तैनात मेडिकल टीम ने मौके पर ही उनका उपचार किया। दीघा घाट पर सिलिंडर धमाके से मची अफरातफरी दीघा घाट पर गंगा किनारे खाना बनाने के दौरान एक छोटा गैस सिलिंडर अचानक फट गया। इसकी चपेट में आने से व्रती के परिवार के पांच सदस्य झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई। कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान कई लोग घबराहट में बेहोश या चोटिल हो गए। झुलसे लोगों को तत्काल पीएमसीएच पहुंचाया गया। आइजीआइएमएस में नौ जले रोगी पहुंचे, छह की सर्जरी आइजीआइएमएस के उप निदेशक सह प्रवक्ता डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि शनिवार शाम 7.30 से रविवार सुबह 4.30 बजे तक कुल नौ जले मरीज इमरजेंसी में पहुंचे। इनमें से तीन को प्राथमिक उपचार का डिस्चार्ज किया गया जबकि छह को भर्ती किया गया। सोमवार तक इनमें से तीन की सर्जरी हो चुकी है जबकि तीन की सर्जरी प्रस्तावित है। पीएमसीएच में नौ जले मरीज पहुंचे, चार गंभीर पीएमसीएच के अधीक्षक प्रो. डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि छठ के दौरान जिले में दो जगह सिलिंडर फटने से झुलसे नौ मरीज अस्पताल पहुंचे। इनमें चार की स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर थी।

सभी का बर्न वार्ड में उपचार किया गया। शुरुआती जांच में सभी मरीज खतरे से बाहर बताए गए। इनमें चार को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि पांच का इलाज जारी रहा। वहीं, न्यू गार्डिनर रोड के प्रभारी डा. सुभाष चंद्र झा ने बताया कि चार जले मरीज इलाज को आए थे।

भीड़ और उमस से 25 लोगों की बिगड़ी तबीयत दीघा, कलेक्ट्रेट और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। कई घाटों पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। लंबे समय तक खड़े रहने, उमस, शारीरिक थकान और भीड़ में धक्का-मुक्की के कारण करीब 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे।