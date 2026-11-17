माइनस 7 डिग्री की ठंड में मनाया गया छठ, व्रतियों ने पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को दिया अर्घ्य

जागरण संवाददाता, रांची। देश से हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन के ग्रेटर लंदन में भी लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।

हौंस्लो स्थित ब्रह्मऋषि मिशन (हेस्टन रोड) में बिहारी कनेक्ट यूके संस्था की ओर से लगातार पांचवें वर्ष सामूहिक छठ पूजा का आयोजन किया गया।

कड़ाके की ठंड और माइनस सात डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच बिहार और झारखंड की 15 व्रती महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। आयोजन में यूके के करीब 900 परिवारों के लगभग दो हजार लोग शामिल हुए।



छठ महापर्व को लेकर रविवार से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। व्रती महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं ने मिलकर करीब सात हजार ठेकुआ और कसार (चावल के लड्डू) तैयार किए।

पूजा के लिए फल, नारियल, गन्ना, हल्दी-अदरक की गांठ, सिंघाड़ा, केला, नींबू, सुथनी और मूली सहित अन्य पूजन सामग्री को पीतल के सूप और दउरा में सजाया गया। संस्था की ओर से व्रतियों को दो सेट साड़ी, ब्लाउज, लहठी और पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।

पानी में खड़े होकर विधि-विधान से हुई पूजा संध्या और उषा अर्घ्य के दौरान पुरुष श्रद्धालु सिर पर सूप, दउरा और पूजन सामग्री लेकर मिशन परिसर में बनाए गए अस्थायी घाट तक पहुंचे। यहां प्लास्टिक के बड़े बाथ टब में पानी भरकर घाट तैयार किया गया था।

व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर दीप जलाया और विधि-विधान से सूर्यदेव तथा छठी मइया की पूजा की। परिवार के सदस्यों और अन्य श्रद्धालुओं ने सूप की परिक्रमा करते हुए दूध और जल से मंत्रोच्चार के बीच डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।