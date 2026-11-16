100 साल की उम्र में छठ मनाने की लालसा, बेटों ने घर के सामने बनवाया तालाब; गोड्डा में दिखा आस्था और प्रेम का संगम

संवाद सहयोगी, मेहरमा (गोड्डा)। आस्था और श्रद्धा उम्र की मोहताज नहीं होती। मेहरमा प्रखंड के कसबा गांव में इसका उदाहरण देखने को मिला। शारीरिक असमर्थता के कारण चलने-फिरने में लाचार 100 वर्षीया ललिता देवी की छठी मैया के प्रति आस्था अटूट है।

छठ पर्व पर अर्घ्य देने की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बेटों ने घर के सामने छोटा-सा कृत्रिम तालाब बनवाया। इसमें ललिता देवी ने परिवार के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गांव में नदी, नहर और सरकारी स्तर पर बने 22 तालाब हैं। इसके बावजूद बेटों ने मां को दूर के घाट तक ले जाने की परेशानी से बचाने के लिए घर के सामने ही तालाब तैयार कराया। रंग-बिरंगी झालरों और केले के थंभ से सजाकर उसमें बाहर से पानी भरा गया और छठ घाट का स्वरूप दिया गया। परिवार की बहू तृप्त तूलिका ने विधि-विधान से व्रत किया। इस अवसर पर संयुक्ता मिश्रा, अतुल्य आनंद, श्रेयस शुभम, सन्नी मिश्रा, दीप्ति श्वेता और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

शुरुआत में इस तालाब में केवल परिवार के सदस्य पूजा करते थे, लेकिन धीरे-धीरे आसपास के टोले-मोहल्ले के लोग भी यहां आने लगे। अब कई श्रद्धालु दूर-दराज के घाटों के बजाय गांव के बीच स्थित इसी घाट पर छठ पूजा में शामिल होते हैं।