चक्रवात 'अकवान' का असर: फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 20 से 23 नवंबर तक बारिश की संभावना

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे अवदाब का असर जमशेदपुर में भी देखा जा सकता है। संभावित चक्रवात ‘अकवान’ के प्रभाव से शहर के मौसम में बदलाव आने के संकेत हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 18 नवंबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 20 से 23 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है।

इसके साथ ही तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इससे सुबह और रात में ठंड का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंगलवार तक इसके भीषण और 18 नवंबर को अत्यंत भीषण चक्रवात का रूप लेने का अनुमान है।