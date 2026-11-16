छठ की धूम के बाद जहरीली हुई बिहार की हवा, 300 के पार पहुंचा पटना का AQI

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के दौरान आस्था और उत्साह के बीच पटना सहित बिहार के प्रमुख शहरों की हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

घाटों और आसपास के इलाकों में उमड़ी भीड़, वाहनों की आवाजाही, घाटों से लेकर घर की छतों पर पटाखे फोड़ने एवं धूल-कणों के कारण वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ी।

वातावरण में नमी और सुबह-शाम कोहरे के प्रभाव से प्रदूषक तत्वों के फैलाव के कारण हवा प्रदूषित हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़े के अनुसार, सोमवार को पटना सहित 12 शहरों की हवा प्रदूषित रही।

राजवंशी नगर में दिल्ली ज्यादा AQI

पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 220 दर्ज किया गया। वहीं, राजधानी के राजवंशी नगर की हवा प्रदेश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां का एक्यूआइ 315 के साथ रेड जोन में रहा।

तारामंडल और मुरादपुर के पास 200, दानापुर में 198, पटना सिटी में 171 एवं समनपुरा में 175 एक्यूआइ दर्ज किया गया, जबकि समस्तीपुर, किशनगंज, सासाराम, मुंगेर की हवा संतोषजनक रही। पर्षद के अनुसार ठंड के दिनों में कोहरे और तापमान में बदलाव के कारण वातावरण में मौजूद प्रदूषकों का फैलाव प्रभावित होता है। कोहरे की स्थिति में धूल और धुएं के कण लंबे समय तक वातावरण में रहने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।