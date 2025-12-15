Language
    छपरा के आधारभूत विकास को गति देने की पहल, विधायक छोटी कुमारी ने बुडको को सौंपा विस्तृत प्रस्ताव

    By Rajeev Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    छपरा के आधारभूत विकास को गति देने की पहल

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छपरा विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं और जनसुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विधायक छोटी कुमारी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) के सचिव अनिमेष पराशर को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजते हुए शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में त्वरित विकास कार्यों की मांग की है। विधायक ने कहा कि लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं के कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसे दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

    प्रस्ताव में सड़क, जलजमाव, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन सहित कुल दस प्रमुख क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। विधायक ने प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क पथों के उन्नयन और जर्जर कटरा–नेवाजी टोला पुल के पुनर्निर्माण को अत्यंत आवश्यक बताया है।

    इसके अलावा शहर में ई-रिक्शा और ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप की व्यवस्था तथा धर्मनाथ मंदिर गेट से गुदरी राय चौक, पीर बाबा चौक से बहुरिया कोठी और बजरंग नगर–काशी बाजार रोड के चौड़ीकरण व नाला निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

    विधायक छोटी कुमारी ने बताया कि बरसात के दिनों में छपरा शहर जलजमाव की गंभीर समस्या से जूझता है। इसे देखते हुए खानुआ नाला सहित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने, पुराने नालों के लिए नए डीपीआर तैयार करने और नगर क्षेत्र के लिए सुपर सक्शन मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

    पेयजल व्यवस्था को लेकर नल-जल योजना की नियमित मॉनिटरिंग, टूटी पाइप लाइनों की 30 दिनों के भीतर मरम्मत तथा जरूरत के अनुसार डीप बोरिंग और हैंडपंप लगाने का सुझाव भी दिया गया है।

    स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए विधायक ने सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा उपकरण, ट्रॉमा यूनिट, आईसीयू और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की मांग की है।

    साथ ही पीएचसी और उपकेंद्रों को संसाधनयुक्त बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।

    शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, ओपन जिम, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास केंद्र की स्थापना की बात कही गई है।

    इसके अलावा मुख्य बाजार के आधुनिकीकरण, विस्थापित व्यापारियों के लिए स्थायी कॉम्प्लेक्स, स्टार्टअप सपोर्ट सेंटर और कोचिंग हब स्थापित करने की मांग भी प्रस्ताव में शामिल है। विधायक ने उम्मीद जताई कि बुडको के सहयोग से छपरा के विकास को नई गति मिलेगी।