छपरा के आधारभूत विकास को गति देने की पहल, विधायक छोटी कुमारी ने बुडको को सौंपा विस्तृत प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। छपरा विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं और जनसुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विधायक छोटी कुमारी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) के सचिव अनिमेष पराशर को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजते हुए शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में त्वरित विकास कार्यों की मांग की है। विधायक ने कहा कि लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं के कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसे दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रस्ताव में सड़क, जलजमाव, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन सहित कुल दस प्रमुख क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। विधायक ने प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क पथों के उन्नयन और जर्जर कटरा–नेवाजी टोला पुल के पुनर्निर्माण को अत्यंत आवश्यक बताया है।

इसके अलावा शहर में ई-रिक्शा और ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप की व्यवस्था तथा धर्मनाथ मंदिर गेट से गुदरी राय चौक, पीर बाबा चौक से बहुरिया कोठी और बजरंग नगर–काशी बाजार रोड के चौड़ीकरण व नाला निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

विधायक छोटी कुमारी ने बताया कि बरसात के दिनों में छपरा शहर जलजमाव की गंभीर समस्या से जूझता है। इसे देखते हुए खानुआ नाला सहित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने, पुराने नालों के लिए नए डीपीआर तैयार करने और नगर क्षेत्र के लिए सुपर सक्शन मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।