छपरा में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, दो युवक जख्मी; गांव में तनाव-पुलिस कर रही जांच
छपरा में प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई जिसमें दो युवक घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है और मामले की छानबीन जारी है।
संसू, डोरीगंज (सारण)। सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के नरांव गांव में शनिवार को प्रेम प्रसंग के विवाद ने खूनी रूप ले लिया।
दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी और मारपीट के बाद गोलीबारी में दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों को पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायल आत्मा सिंह के 22 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार सिंह एवं मदनपुर गांव के मनोज सिंह के पुत्र 20 वर्षीय विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ करीमन हैं। प्रकाश की छाती एवं पेट तथा विश्वजीत के पैर में गोली लगी है।
एक के पेट व दूसरे के पैर में लगी गोली
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से दोनों की गंभीर स्थिति देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। स्वजनों के अनुसार दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया
घटना की सूचना मिलते ही अवतार नगर थानाध्यक्ष साकेत बिहारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे । जांच के क्रम में डुमरी गांव के दो युवकों को हिरासत में लिया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है। गोली चलाने वाले की पहचान की जा रही है।
सारण के एएसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि नरांव गांव में प्रेम प्रसंग के विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें दो युवक जख्मी हुए हैं। दोनों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्त में लिया है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति फिलहाल सामान्य है।
घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। स्थानीय लोग घटना से सहमे हुए हैं और पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं।
