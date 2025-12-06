छपरा में धांय-धांय, घर लौट रहे युवक को ससुर और साले ने मारी गोली

घायल नीरज सिंह ने अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि वह टेकनिवास बाजार से इनई नवादा बांध के रास्ते अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब वह नवादा बांध के पास पहुंचे तो वहां एक पिकअप वाहन में सवार चार लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की।

नीरज के अनुसार, पिकअप में मौजूद लोगों में उनके ससुर अजय सिंह, निवासी चैनपुर चरिहारा, थाना मशरक तथा उनके साले संजीव सिंह भी शामिल थे। दोनों ने अचानक उन्हें निशाना बनाकर गोली चला दी।



गोली नीरज के बांह में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जान बचाने के लिए उन्होंने मौके पर ही अपनी बाइक छोड़ दी और भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।



घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित के बयान के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। घटना के पीछे आपसी पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है।