    छपरा नगर थाना परिसर में भीषण हादसा, ALTF की तेज रफ्तार प्राइवेट गाड़ी ने घरेलू सहायिका को कुचला

    By Zakir Ali Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    छपरा नगर थाना परिसर में एएलटीएफ की गाड़ी ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका, आरती देवी, घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है।

    छपरा नगर थाना परिसर में भीषण हादसा

    जागरण संवाददाता, छपरा। शहर के नगर थाना परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एएलटीएफ विभाग की एक प्राइवेट गाड़ी अचानक तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और एक महिला उसकी चपेट में आ गई। 

    हादसा इतना भीषण था कि गंभीर रूप से घायल महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुरहट्टी निवासी 59 वर्षीय आरती देवी, पत्नी गोविंद प्रसाद के रूप में हुई है।

    घर लौटने समय हुआ हादसा

    आरती देवी नगर थाना के अधिकारी और कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टरों में घरेलू कार्यों में मदद करने का काम कर अपने परिवार का भरण–पोषण करती थी। इसके साथ ही वे पूर्व में आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में भी काम कर चुकी थीं। 

    शुक्रवार को भी अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के बाद वे घर लौटने ही वाली थी कि यह हादसा हो गया।

    बिना सावधानी वाहन स्टार्ट कर दिया

    घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एएलटीएफ विभाग की प्राइवेट गाड़ी में बैठे एक निजी चालक और एक कांस्टेबल ने बिना सावधानी वाहन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ी और पहले उसने थाना परिसर में खड़ी एक पदाधिकारी की कार को जोरदार टक्कर मारी। 

    इसके बाद वाहन बेकाबू हो गया और परिसर से निकल रही आरती देवी उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। थाना परिसर में खड़े पुलिस कर्मियों ने तुरंत उन्हें उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    हादसे की सूचना मिलते ही मृतका के स्वजन अस्पताल पहुंचे। स्वजनों ने बताया कि आरती देवी पिछले कई वर्षों से थाना स्टाफ के घरों में काम कर परिवार का सहारा बनी हुई थी और इस हादसे ने उनके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है।

    एसएसपी रामपुकार सिंह ने बताया कि मामले में गाड़ी चला रहे निजी चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी चालक की पहचान रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव निवासी राजनाथ राय के पुत्र बिहारी कुमार के रूप में हुई है। 

    गाड़ी में मौजूद कांस्टेबल फरार

    वहीं वाहन में मौजूद कांस्टेबल कुंदन कुमार फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। इस हादसे को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। 

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही से की गई यह ड्राइविंग एक निरपराध महिला की जान ले गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    नगर थाना परिसर में हुई इस दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक मेहनतकश महिला, जो रोज अपने परिवार के लिए संघर्ष करती थी, अचानक लापरवाही का शिकार हो गई। स्वजनों ने न्याय की मांग की है और उम्मीद जताई है कि दोषियों को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा।