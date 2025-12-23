छपरा में घने कोहरे में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत, दो दोस्त घायल

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)।शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना वास्तु विहार पेट्रोल पंप के समीप घने कोहरे के दौरान हुई, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

एक मोटरसाइकिल पर थे तीन दोस्त पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान हेम नगर निवासी शैलेश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह के रूप में हुई है। शैलेश सिंह बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान बताए जाते हैं। हादसे में घायल युवकों में हेम नगर निवासी विपिन शर्मा के पुत्र प्रियांशु राज तथा सत्येंद्र कुमार सिंह के पुत्र श्याम कुमार सिंह शामिल हैं। तीनों युवक आपस में दोस्त थे।

अस्पताल जाने के दौरान हुआ हादसा बताया जाता है कि सोमवार की रात करीब 12 बजे तीनों युवक मोटरसाइकिल से किसी परिचित के इलाज के सिलसिले में अस्पताल जाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता कम होने के कारण उनकी बाइक वास्तु विहार पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस हादसे के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना की डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। सुबह करीब चार बजे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

इलाज के दौरान युवक की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान अनुराग सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रियांशु राज और श्याम कुमार सिंह का इलाज अस्पताल में जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।