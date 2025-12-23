Language
    छपरा में घने कोहरे में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत, दो दोस्त घायल

    By amritesh kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:09 AM (IST)

    छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वास्तु विहार पेट्रोल पंप के पास घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 20 वर्षीय युवक अनुराग सिंह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)।शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना वास्तु विहार पेट्रोल पंप के समीप घने कोहरे के दौरान हुई, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

    एक मोटरसाइकिल पर थे तीन दोस्त

    पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान हेम नगर निवासी शैलेश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह के रूप में हुई है। शैलेश सिंह बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान बताए जाते हैं। हादसे में घायल युवकों में हेम नगर निवासी विपिन शर्मा के पुत्र प्रियांशु राज तथा सत्येंद्र कुमार सिंह के पुत्र श्याम कुमार सिंह शामिल हैं। तीनों युवक आपस में दोस्त थे।

    अस्पताल जाने के दौरान हुआ हादसा

    बताया जाता है कि सोमवार की रात करीब 12 बजे तीनों युवक मोटरसाइकिल से किसी परिचित के इलाज के सिलसिले में अस्पताल जाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान रास्ते में घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता कम होने के कारण उनकी बाइक वास्तु विहार पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

    सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस

    हादसे के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना की डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। सुबह करीब चार बजे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

    इलाज के दौरान युवक की मौत

    सदर अस्पताल में इलाज के दौरान अनुराग सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रियांशु राज और श्याम कुमार सिंह का इलाज अस्पताल में जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

    मुफस्सिल थाने की पुलिस जांच में जुटी

    घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक स्वजन इस मामले में कुछ भी कहने से परहेज कर रहे थे।

    मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घने कोहरे, सड़क पर खड़े ट्रक और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर हादसे की जांच कर रही है।