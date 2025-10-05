Language
    Chapra News: छपरा में बिजली बहाली के लिए प्रशासन सक्रिय, जिलाधिकारी ने खुद किया निरीक्षण

    By rajeev kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    छपरा में लगातार बारिश और तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। जिलाधिकारी अमन समीर ने तेलपा ग्रिड का दौरा कर मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली विभाग को जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए ताकि बुडको के पंप सक्रिय हो सकें और जल निकासी शुरू हो सके। जिला प्रशासन का कहना है कि अगले दो से तीन घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी।

    छपरा में बिजली बहाली के लिए प्रशासन सक्रिय

    जागरण संवाददाता, छपरा। शहर में लगातार हो रही बारिश और तकनीकी गड़बड़ी के कारण ठप हुई बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए विद्युत विभाग की पूरी टीम लगातार युद्धस्तर पर काम कर रही है।

    शनिवार की रात जिलाधिकारी अमन समीर स्वयं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ तेलपा ग्रिड पहुंचे और वहां चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किये।

    उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं और कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि छपरा शहर में विद्युत आपूर्ति बहाल करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    उन्होंने बताया कि बिजली आपूर्ति बहाल होते ही बुडको (BUDCO) के सभी पंप सक्रिय हो जाएंगे, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों में जलनिकासी का कार्य तेज़ी से शुरू हो सकेगा।

    बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बिजली बहाली लोगों की बड़ी राहत साबित होगी।

    तेलपा ग्रिड में तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए बिजली विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। शनिवार देर रात तक ट्रायल रन भी किया गया, जिसमें कुछ तकनीकी खामियां सामने आईं।

    जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी दोषों को शीघ्र दूर किया जाए ताकि बिजली आपूर्ति पूरी तरह सुचारू हो सके।

    जिला प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अगले दो से तीन घंटे में बिजली की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। डीएम ने कहा कि आमजन से अपील है कि थोड़ी देर धैर्य बनाए रखें, प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य में जुटा हुआ है।

    उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही शहर के सभी इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी, जिससे जलनिकासी और सामान्य जनजीवन दोनों पटरी पर लौट आएंगे।