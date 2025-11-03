Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: मोकामा मर्डर के बाद सतर्क हुई पुलिस, DM-SSP ने की छपरा जेल की जांच

    By Amritesh KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    सारण जिले में चुनाव से पहले जिला प्रशासन ने छपरा मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और कैदियों की निगरानी का जायजा लिया। अधिकारियों ने चुनाव के दौरान सतर्कता बरतने और सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने जेल परिसर को संवेदनशील बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    छपरा मंडल कारा का निरीक्षण कर निकलते डीएम अमन समीर व एसएसपी डा.कुमार आशीष

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में छह नवंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सोमवार की सुबह मंडल कारा छपरा का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिलाधिकारी अमन समीर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष के नेतृत्व में किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, कैदियों की निगरानी व्यवस्था और जेलकर्मियों की सतर्कता का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान किसी भी बैरक से कोई आपत्तिजनक सामान बराबर नहीं हुआ।

    चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारी

    सारण जिले में छह नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जेल निरीक्षण के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है।

    उन्होंने कहा कि जेल परिसर संवेदनशील स्थानों में शामिल है, इसलिए वहां की सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के क्रम में सीसीटीवी कैमरों की फीड, गार्ड तैनाती, हथियार व्यवस्था और बैरक के भीतर की सुरक्षा स्थिति का विस्तार से परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पाया कि कुछ स्थानों पर सुधार की जरूरत है, जिस पर संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

    अधिकारी दल व भारी पुलिस बल रहे मौजूद

    निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-1), पुलिस उपाधीक्षक (साइबर), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), दो प्रभार पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक (सदर-1), भगवानबाजार थानाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। जेल परिसर के अंदर और बाहर दोनों ओर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।

    सुधार योग्य बिंदुओं पर दिए गए निर्देश

    निरीक्षण के दौरान प्राप्त कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कमियों पर जिलाधिकारी एवं एएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा में सेंध न लगे।

    पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क

    वरीय पुलिस अधीक्षक डा.कुमारआशीष ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान जिले की सभी संवेदनशील जगहों पर सघन चेकिंग, निगरानी और रात्रि गश्ती की जाएगी। जेल समेत अन्य सरकारी परिसरों में सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।