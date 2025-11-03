चुनाव से पहले मंडल कारा छपरा का DM-SSP ने किया निरीक्षण, सुरक्षा में चूक पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

Language
    By Amritesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    सारण जिले में चुनाव से पहले जिलाधिकारी और एसएसपी ने मंडल कारा छपरा का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और कैदियों की निगरानी का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने चुनाव के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए गए।

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में छह नवंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सोमवार की सुबह मंडल कारा छपरा का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिलाधिकारी अमन समीर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में किया गया। 

    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, कैदियों की निगरानी व्यवस्था और जेल कर्मियों की सतर्कता का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान किसी भी बैरक से कोई आपत्तिजनक सामान बराबर नहीं हुआ।

    चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारी

    सारण जिले में छह नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जेल निरीक्षण के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है। 

    उन्होंने कहा कि जेल परिसर संवेदनशील स्थानों में शामिल है, इसलिए वहां की सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के क्रम में सीसीटीवी कैमरों की फीड, गार्ड तैनाती, हथियार व्यवस्था और बैरक के भीतर की सुरक्षा स्थिति का विस्तार से परीक्षण किया गया। 

    अधिकारियों ने पाया कि कुछ स्थानों पर सुधार की जरूरत है, जिस पर संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

    अधिकारी दल व भारी पुलिस बल रहे मौजूद

    निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-1), पुलिस उपाधीक्षक (साइबर), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), दो प्रभार पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक (सदर-1), भगवानबाजार थानाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। जेल परिसर के अंदर और बाहर दोनों ओर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है।

    सुधार योग्य बिंदुओं पर दिए गए निर्देश

    निरीक्षण के दौरान प्राप्त कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कमियों पर जिलाधिकारी एवं एएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा में सेंध न लगे।

    पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क

    वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान जिले की सभी संवेदनशील जगहों पर सघन चेकिंग, निगरानी और रात्रि गश्ती की जाएगी। जेल समेत अन्य सरकारी परिसरों में सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जा रही है। 

    उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।