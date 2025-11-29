छपरा मंडल कारा में DM और SSP का औचक निरीक्षण, तकनीकी कमियों पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। जिले में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में शनिवार की सुबह छपरा मंडल कारा का जिलाधिकारी अमन समीर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया।

यह निरीक्षण पूरी कड़ाई और सतर्कता के साथ किया गया, जिसमें जेल प्रशासन की तैयारियों से लेकर तकनीकी व्यवस्था तक का बारीकी से मूल्यांकन किया गया। सुरक्षा तंत्र की विस्तृत जांच निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी ने सबसे पहले जेल परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार, गार्ड प्वाइंट, सुरक्षा बैरियर एवं मूवमेंट एरिया की जांच की। अधिकारियों ने कैदियों की निगरानी व्यवस्था, बंदियों की आवाजाही, तैनात सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और ड्यूटी रजिस्टर की स्थिति का भी अवलोकन किया।

अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, मॉनिटरिंग रूम और रिकॉर्ड स्टोरेज सिस्टम की स्थिति की गहन पड़ताल की। गैर-कार्यशील या धीमी गति से संचालित कैमरों को तत्काल ठीक कराने का निर्देश देते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जेल सुरक्षा में तकनीकी चूक किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी।

कमियों पर नाराजगी, सुधार के निर्देश निरीक्षण के क्रम में कुछ व्यवस्थाओं में कमियां सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन को सुरक्षा प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता मिलने पर कार्रवाई तय है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस बल और जेल कर्मियों की ड्यूटी में अनुशासन, सजगता और समन्वय को अनिवार्य तत्व बताते हुए कहा कि जेल परिसर में किसी भी अवांछित गतिविधि, तस्करी या सुरक्षा उल्लंघन की संभावना को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करना आवश्यक है।

अधिकारियों का बड़ा दस्ता रहा मौजूद निरीक्षण अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), यातायात, साइबर एवं रक्षित डीएसपी, एक प्रखंड पुलिस उपाधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों की मौजूदगी से निरीक्षण प्रक्रिया और भी प्रभावी, व्यापक और समन्वित रही।