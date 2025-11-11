Delhi Bomb Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद छपरा में हाई अलर्ट, एसएसपी ने आधी रात को लिया जायजा

जागरण संवाददाता, छपरा। दिल्ली में कार ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी क्रम में रेलवे प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी करते हुए सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

छपरा जंक्शन पर इसका असर देर रात से ही दिखना शुरू हो गया, जब रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस की संयुक्त टीमों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती देने के लिए सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष खुद आधी रात को दल-बल के साथ जंक्शन पहुंचे और चल रहे जांच अभियान का जायजा लिया।

एसएसपी ने प्लेटफार्म नंबर एक से सेकेंड एंट्री पर प्लेटफार्म संख्या आठ तक का निरीक्षण करते हुए वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से विस्तृत जानकारी हासिल की। वे देर रात तक स्टेशन परिसर में मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी जरूरी निर्देश मौके पर ही दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में न लें और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किसी को भी बिना जांच के नहीं छोड़ा गया इधर, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव और जीआरपी थाना प्रभारी पुनि शाहिद अनवर अंसारी के नेतृत्व में संयुक्त टीमें लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग जोन और प्लेटफॉर्म के हर हिस्से को स्नीफर डॉग की मदद से खंगाला गया। यात्रियों के लगेज, वेटिंग हाल, फुट ओवरब्रिज के नीचे, दुकानों के आसपास और डस्टबिन तक की बारीकी से जांच की गई।

आरएमएस के पास रखे पार्सल बैगों से लेकर माल गोदाम में पड़े कार्टन और बैग तक किसी को भी बिना जांच के नहीं छोड़ा गया। माल गोदाम परिसर में खड़े दोपहिया वाहनों की भी मेटल डिटेक्टर और स्नीफर डाग के जरिए जांच की गई। प्लेटफार्म नंबर एक के वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैग और अन्य सामान की विशेष सतर्कता के साथ तलाशी ली गई।

हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक तलाशी अभियान यात्रियों ने अचानक बढ़ी सुरक्षा गतिविधियों को देखकर पहले तो हैरानी जताई, लेकिन बाद में प्रशासन की सतर्कता की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि यह सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है और सभी से सहयोग की अपील की। स्टेशन प्रशासन का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक तलाशी अभियान और सुरक्षा जांच इसी तरह जारी रहेगी।