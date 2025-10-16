छपरा में हाईटेक होगा मतदान, हर घंटे मोबाइल पर मिलेगा वोटिंग का रियल टाइम वोटिंग अपडेट

जागरण संवाददाता, छपरा। लोकतंत्र के महापर्व को और अधिक पारदर्शी व तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए चुनाव आयोग ने एक नई पहल की है। अब मतदाता अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत की ताज़ा जानकारी देख सकेंगे।

यह सुविधा जल्द ही ईसीआईनेट एप (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क ऐप) ऐप के माध्यम से शुरू की जाएगी।सारण जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मतदान से पहले इस ऐप का ट्रायल रन कराया जाएगा। इसके लिए पीठासीन पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि मतदान के दौरान कोई तकनीकी समस्या न हो। उनके मोबाइल में एप डाउनलोड भी कराया जाएगा। हर दो घंटे में मिलेगा वोटिंग अपडेट चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी सीधे ईसीआईनेट ऐप पर मतदान प्रतिशत दर्ज करेंगे। इसके बाद हर दो घंटे में डेटा रियल टाइम अपडेट होगा। पहले मतदान प्रतिशत की जानकारी आने में कई घंटे लगते थे, लेकिन नई व्यवस्था में यह तुरंत ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

40 मोबाइल व वेब ऐप एक प्लेटफार्म पर अब तक चुनाव आयोग द्वारा करीब 40 मोबाइल और वेब एप्लिकेशन जैसे वोटर हेल्पलाइन, सी-विजिल, सुविधा, सक्षम, केवाईसी और वोटर टर्नआउट एप विकसित किए गए हैं। इन्हें अब एक ही प्लेटफार्म ईसीआईनेट पर जोड़ा जा रहा है। इससे मतदाताओं और अधिकारियों को अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे करें ईसीआईनेट का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर ईसीआईनेट वेबसाइट या ऐप खोलकर चुनाव से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।मतदान प्रतिशत, बूथवार वोटिंग, उम्मीदवारों की स्थिति और केंद्रों का विवरण एक क्लिक में देखा जा सकेगा। आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा केवल अधिकृत अधिकारी ही अपलोड करेंगे।