छपरा में डॉक्टर के अपहरण की साजिश नाकाम, कार से कूदकर बचाई जान; बदमाशों ने की फायरिंग

जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा शहर में बुधवार की देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब नगर थाना क्षेत्र में एक निजी चिकित्सक के अपहरण का प्रयास किया गया। हथियार के बल पर अगवा किए गए चिकित्सक ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने की भी सूचना है। अपहरण के प्रयास के बाद बदमाशों की कार डाक बंगला रोड पर डीएम आवास के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। क्लीनिक से घर लौटते समय घात जानकारी के अनुसार, नगर थाना के दहियांवा स्थित कुमार हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के संचालक डॉ सजल कुमार बुधवार रात (17दिसंबर) अपने क्लीनिक से साधनापुरी स्थित आवास लौट रहे थे। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए चार बदमाशों ने हथियार के बल पर डॉ. कुमार और उनके चालक वीरेंद्र को कब्जे में ले लिया। इसी क्रम में चिकित्सक के आवास के कर्मी नीतीश को भी बदमाश अपने साथ ले गए।

कोहरे का फायदा उठाकर भागे चिकित्सक बताया जाता है कि बदमाशों ने कार को तेजी से शहर के विभिन्न मार्गों से ले जाना शुरू किया। नगर पालिका चौक के पास कोहरे के कारण वाहन की गति धीमी हुई तो डॉ. सजल कुमार ने कार का दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी और किसी तरह वहां से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई।

चालक से मारपीट, कार हुई दुर्घटनाग्रस्त चालक वीरेंद्र ने बताया कि बदमाश पहले कार को मौना चौक की ओर ले जा रहे थे, लेकिन डबल डेकर निर्माण के कारण सड़क बंद मिलने पर उन्होंने रास्ता बदलकर साहेबगंज की ओर रुख किया। वहां ट्रक लगा होने के कारण फिर से गाड़ी मोड़कर डाक बंगला रोड की ओर बढ़े।

तेज रफ्तार के कारण कार डीएम आवास के पास एक विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे के बाद बदमाश कार छोड़कर फरार हो गए। मारपीट में चालक वीरेंद्र घायल हो गया, जिसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी घटना की सूचना मिलते ही एएसपी राम पुकार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार और भगवान बाजार थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार भी मौजूद थे। पुलिस ने डॉ. सजल कुमार, चालक वीरेंद्र और कर्मी नीतीश से पूछताछ की है।