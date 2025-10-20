Language
    छपरा चुनावी चौपाल में गूंजी जनता की आवाज: रोजगार, सुरक्षा और नारी सम्मान बने अहम मुद्दे

    By Dinesh Chandra Dwivedi Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:18 AM (IST)

    दरियापुर के धनौती गांव में चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने खुलकर अपने विचार रखे। युवाओं ने रोजगार के मुद्दे को उठाया, जबकि महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान की बात की। कुछ लोगों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की, तो कुछ ने भ्रष्टाचार की आलोचना की। सभी ने मिलकर सोच-समझकर मतदान करने का संकल्प लिया ताकि एक बेहतर सरकार का गठन हो सके।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025

    संवाद सूत्र, दरियापुर (सारण)। दरियापुर प्रखंड के फतेहपुर चैन पंचायत के धनौती गांव में पंचायत जागरण क्लब फतेहपुर चैन और स्थानीय लोगों की पहल पर चुनावी चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष रामचंद्र पंडित ने की। लोकतंत्र के महापर्व से पहले आयोजित इस चर्चा में ग्रामीणों ने खुलकर अपने विचार रखे और आने वाले चुनाव के मुद्दों पर जोरदार बहस हुई।

    चौपाल का माहौल शुरू से ही उत्साहपूर्ण रहा। चर्चा के दौरान लोगों ने कहा कि हर चुनाव में नेता आकर्षक वादों के साथ जनता के बीच आते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही वादे भी गायब हो जाते हैं। एक युवा मतदाता ने कहा कि इस बार का वोट रोजगार बनाम बेरोजगारी पर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं ने बेरोजगार युवाओं से सिर्फ झूठे वादे किए और पांच वर्षों तक उनका शोषण किया, अब जनता जवाब मांगेगी।


    वहीं, उपस्थित बेटियों ने नारी सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि हम उन पार्टियों को वोट देंगे जो महिलाओं के आत्मरक्षा, शिक्षा और सम्मान के लिए ठोस काम करेंगी। एक अधेड़ ग्रामीण ने कहा कि अब हमें वादा से मुकरने वाले नेता नहीं चाहिए। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सुरक्षा, सम्मान और विकास के वादे को निभाने में सक्षम हो।


    चौपाल में शामिल कुछ लोगों ने सरकार की उपलब्धियों जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, आवास योजना, महिला रोजगार, पेंशन योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की सराहना की। वहीं, कई लोगों ने सरकारी कर्मचारियों की मनमानी, भ्रष्टाचार और जनता के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की।


    कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामचंद्र पंडित ने कहा कि इस तरह की चौपालें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती हैं। इससे जनता में जागरूकता बढ़ती है और लोग सही उम्मीदवार चुनने के प्रति सजग होते हैं। उन्होंने कहा कि चौपाल का उद्देश्य भयमुक्त और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है, जहां सबका विकास समान रूप से हो सके।


    चौपाल में राहुल कुमार, बृजेश कुमार, नितेश कुमार, राज कुमार, विशाल कुमार, गोलू कुमार, मुन्ना कुमार, उमा कांत कुमार, अशोक कुमार और शत्रुघ्न कुमार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संकल्प लिया कि वे इस बार सोच-समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ताकि एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार का गठन हो सके।