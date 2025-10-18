मंगल पांडे के नामांकन से लौट रहे थे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, सड़क दुर्घटना में मौत

संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। शनिवार की भोर में हाजीपुर-छपरा फोरलेन पर दिघवारा थाना क्षेत्र के निजामचक के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह (52 वर्ष) की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि वे स्कूटी से पटना लौट रहे थे, तभी सुबह करीब चार बजे किसी अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दिया। वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा टकराई। हादसे में रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

पटना के नेहरू नगर, बोरिंग रोड में रहते थे भोर में किसी एंबुलेंस वाले की नजर सड़क किनारे गिरी स्कूटी पर पड़ी। इसके बाद 112 पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को शिनाख्त की। इसके बाद स्वजन को सूचित किया गया।

मृतक रंजीत कुमार सिंह मूल रूप से सिवान जिले के निवासी थे और वर्तमान में पटना के नेहरू नगर, बोरिंग रोड में रहते थे। वे शुक्रवार को सिवान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नामांकन में भाग लिया था।