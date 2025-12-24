छपरा-गड़खा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो पलटी, दो की मौत, सात घायल

संवादसूत्र, गड़खा(सारण)। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलोनी गांव के समीप मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। छपरा से गड़खा की ओर जा रही एक स्कार्पियो का पिछला चक्का अलोनी बाजार के पास अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि स्कार्पियो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में दो लोगों की मौत इस दुर्घटना में मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर निचला रोड निवासी गंगा सागर महतो के पुत्र अर्जुन महतो तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहरी गांव निवासी स्व. चुन्नीलाल मांझी के पुत्र पंकज कुमार के रूप में की गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

सात लोग घायल, अस्पताल में इलाज हादसे में घायल लोगों में नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर निकली रोड निवासी राजू कुमार, विपिन कुमार, जलेश्वर महतो, विमलेश कुमार, पर्वत, लगन कुमार, गुडू कुमार तथा सिवान जिले के दुरौंधा थाना क्षेत्र के धोनी कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

छठी जा रहे थे लोग बताया जाता है कि सभी लोग स्कॉर्पियो से गड़खा में आयोजित छठी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अलोनी बाजार के समीप अचानक टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कॉर्पियो पलट गई।

स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने गड़खा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को एंबुलेंस से छपरा सदर अस्पताल भेजवाया।