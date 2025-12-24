Language
    छपरा-गड़खा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, स्कार्पियो पलटी, दो की मौत, सात घायल

    By amritesh kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:22 AM (IST)

    बिहार के सारण जिले में गड़खा थाना क्षेत्र के अलोनी गांव के पास मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। छपरा से गड़खा जा रही एक स्कार्पियो अलोनी बाज ...और पढ़ें

    Hero Image

    छपरा सदर में भर्ती सड़क दुर्घटना में घायल लोग

    संवादसूत्र, गड़खा(सारण)। सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलोनी गांव के समीप मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। छपरा से गड़खा की ओर जा रही एक स्कार्पियो का पिछला चक्का अलोनी बाजार के पास अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि स्कार्पियो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    acident 1

     

    हादसे में दो लोगों की मौत

    इस दुर्घटना में मृतकों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर निचला रोड निवासी गंगा सागर महतो के पुत्र अर्जुन महतो तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहरी गांव निवासी स्व. चुन्नीलाल मांझी के पुत्र पंकज कुमार के रूप में की गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

    सात लोग घायल, अस्पताल में इलाज

    हादसे में घायल लोगों में नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर निकली रोड निवासी राजू कुमार, विपिन कुमार, जलेश्वर महतो, विमलेश कुमार, पर्वत, लगन कुमार, गुडू कुमार तथा सिवान जिले के दुरौंधा थाना क्षेत्र के धोनी कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

    छठी जा रहे थे लोग

    बताया जाता है कि सभी लोग स्कॉर्पियो से गड़खा में आयोजित छठी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अलोनी बाजार के समीप अचानक टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कॉर्पियो पलट गई।

    स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता

    हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने गड़खा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को एंबुलेंस से छपरा सदर अस्पताल भेजवाया।

    एनएच-722 पर यातायात बाधित

    हादसे के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-722 पर यातायात बाधित हो गया। पलटी हुई स्कॉर्पियो को हटाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और वाहन की तकनीकी खामियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।