बिहार में नई सरकार बनते ही शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, 24 घंटे के अंदर सारण में 47 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण पुलिस ने पिछले 24 घंटे में जिलेभर में चलाए गए विशेष अभियान में बदमाशों और शराब से जुड़े नेटवर्क पर तगड़ा शिकंजा कसते हुए 24 घंटे के भीतर कुल 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की।

वारंटी, शराब कारोबारी और शराब सेवन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 71 वाहनों से जुर्माना वसूलकर कानून-व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर जिले में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और शराब के सेवन, भंडारण, निर्माण एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान से बदमाशों में हड़कंप मच गया।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 13 वारंटी, 17 शराब सेवन करने वाले, 12 शराब कारोबार में संलिप्त,दो हत्या के प्रयास, एक गृहभेदन और दो अन्य मामले से जुड़े अपराधी शामिल हैं।

शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा

पुलिस ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य शराब माफियाओं और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाना, साथ ही अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना था।

अभियान के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां से कुल 405.78 लीटर शराब बरामद की गई। इसमें 362.50 लीटर देशी शराब, 20.48 लीटर विदेशी शराब तथा 22.80 लीटर स्प्रीट शामिल है।

इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल फोन दो, मोटरसाइकिल दो, गैस सिलेंडर एक, गैस चूल्हा एक, टेम्पू एक तथा कुल छह अपहृत सामग्री भी बरामद की है।जिले में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 71 वाहनों से 1,55,500 रुपये जुर्माना वसूला गया।