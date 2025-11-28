Language
    सरकार बनते ही नीतीश कुमार का तोहफा, छपरा की हजारों महिलाओं खाते में पहुंचे 10-10 हजार रुपये

    By Zakir Ali Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी। सारण जिले में 17,608 महिलाओं को इसका लाभ मिला, और कुल 5,11,229 महिलाएं अब तक लाभान्वित हुई हैं।

    कार्यक्रम में उपस्थित विधायक छोटी कुमारी और अन्य अधिकारी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में चलायी जा रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यभर में आज एक बड़ा कदम उठाया गया।

    28 नवंबर को एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कर कमलों से 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10–10 हजार रुपये की प्रथम किस्त की राशि सीधे अंतरण कर नई उम्मीदों का संचार किया।

    इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और परिवार की आर्थिक प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

    राज्यस्तरीय इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सारण जिला की हिस्सेदारी भी उल्लेखनीय रही। जिले की कुल 17,608 महिलाओं को आज की किस्त का लाभ मिला है, जबकि योजना की शुरुआत से अब तक सारण की 5,11,229 महिलाएं इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

    महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने वाली इस योजना के अंतर्गत मात्र दो माह में अब तक 511 करोड़ 22 लाख 90 हजार रुपये की कुल सहायता राशि सारण जिला में वितरित की जा चुकी है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

    कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय से लेकर सभी प्रखंडों में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया गया, जिसके कारण हजारों महिलाएं सीधे इस महत्वपूर्ण अवसर से जुड़ सकीं। सारण जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार, छपरा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छपरा की विधायक छोटी कुमारी, जिलाधिकारी अमन समीर, उपविकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में जीविका दीदियां उपस्थित रहीं।

    नेताओं और अधिकारियों ने संबोधन में कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। स्वरोजगार की ओर बढ़ने वाली हर महिला को आर्थिक मदद के साथ-साथ प्रशिक्षण और निरंतर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, जिससे वे अपने कौशल के अनुरूप रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।

    योजना की शुरुआत 26 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसमें  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। कम समय में ही इस योजना ने व्यापक असर दिखाया है और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी है।