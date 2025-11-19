असम में ईंट भट्ठे पर बिहार के मजदूर की पीटकर हत्या, 5 अन्य को बनाया बंधक

संवाद सूत्र, इसुआपुर (सारण)। इसुआपुर थाना क्षेत्र के रामपुर अटौली पंचायत के रामपुर नोनिया टोला निवासी मजदूर 37 वर्षीय मनिक महतो पिता स्व. मोहित महतो की असम के तिनसुकिया में मारपीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के स्वजनों के अनुसार ढाई महीने पहले आठ अन्य मजदूरों के साथ मनिक महतो बनियापुर के भकुरा भिठ्ठी निवासी ठेकेदार रूपलाल महतो के माध्यम से मजदूरी करने असम गया था। ईंट उद्योग में काम रहा था मृतक की पत्नी गीता देवी ने बताया कि मनिक तिनसुकिया जिला में मालग्रेटा आरएसबी ईंट उद्योग में काम रहा था। वहां 16 नवंबर को पैसे के लेनदेन के विवाद में ईंट भट्ठा संचालक सुभान दत्ता ने उसकी बेरहमी पिटाई कर हत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी एवं जिप उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह के सहयोग से मनिक महतो का शव 18 नवंबर की रात असम से उसके पैतृक गांव लाया गया। सांसद ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। उसी ईंट भट्ठे पर काम कर रहे अन्य पांच मजदूरों को बंधक बनाए जाने बात बताई जा रही है। जिसमें रामपुर गांव के छोटेलाल महतो, विनोद महतो, जगजीतन महतो, मशरक के हनुमानगंज कतालपुर गांव के दारा कुमार तथा मशरक दक्षिण टोला के सरयू महतो शामिल हैं।

परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था मृतक ग्रामीणों के अनुसार मनिक महतो परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके ऊपर पत्नी गीता देवी के साथ पांच छोटे बच्चों कालू (10), भालू (8), रूबी (7), अभिषेक (6) और निधि (4) के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी।