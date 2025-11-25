बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं का होगा डिजिटलीकरण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी निजी अस्पताल

जागरण संवाददाता, छपरा। स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-संचालित बनाने के उद्देश्य से बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अहम निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक और लैब को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से मरीजों को तेज, बेहतर और सरल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।



मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी यानी एबीएचए नंबर दिया जाएगा, जिसमें मरीज का संपूर्ण मेडिकल डेटा- रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं का विवरण, उपचार का इतिहास- सुरक्षित रहेगा।

इससे मरीजों को फाइलों और कागज़ी रिकॉर्ड्स की झंझट से मुक्ति मिलेगी। दूसरी ओर, डाक्टर को एक क्लिक पर मरीज का पूरा स्वास्थ्य विवरण उपलब्ध होगा, जिससे उपचार और भी सटीकता के साथ किया जा सकेगा। निजी अस्पताल, लैब व फार्मेसी सहित सभी होंगे ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए बताया कि एबीडीएम से निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी केंद्र, दंत चिकित्सालय, फिजियोथैरेपी सेंटर और फार्मेसी सहित सभी निजी स्वास्थ्य इकाइयों को अवश्य जोड़ा जाएगा। जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करने की हिदायत दी गई है।



पंजीकरण प्रक्रिया सरल की गई है। डाक्टर व स्वास्थ्यकर्मी पहले हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पर अपनी एचपीआर आईडी बनाएगे। वहीं संस्थानों को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पर लाइसेंस, स्टाफ व अन्य संबंधित जानकारियाँ अपलोड करनी होंगी। इसके सक्रिय होते ही संस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने मरीजों को ऑनलाइन सुविधाएँ प्रदान कर सकेंगे।