Bihar Election: मढ़ौरा में LJPR से एक्ट्रेस सीमा सिंह समेत 6, तरैया से 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा में नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को राजनीतिक हलचल तेज रही। अनुमंडल कार्यालय परिसर समर्थकों की भीड़ और नारों से दिनभर गूंजता रहा। इसी बीच मढ़ौरा सीट से छह और तरैया सीट से आठ अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।

मढ़ौरा से लोजपा (रा) की प्रत्याशी और चर्चित एक्ट्रेस सीमा सिंह के नामांकन ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में समर्थक उन्हें देखने और समर्थन जताने के लिए उमड़ पड़े। दोपहर में नामांकन के लिए पहुंचीं सीमा सिंह को दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटियों के कारण नामांकन में थोड़ा अधिक समय लगा। करीब तीन घंटे तक समर्थक कार्यालय के बाहर डटे रहे। अंततः शाम साढ़े पांच बजे जैसे ही सीमा सिंह बाहर निकलीं, कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया।

नामांकन के बाद सीमा सिंह ने कहा कि मढ़ौरा की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है, उससे स्पष्ट है कि यहां बदलाव की लहर है। जनता के सहयोग से मैं इस क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ठोस काम करूंगी। हमारा विजन ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ के तहत मढ़ौरा से पलायन रोकना और युवाओं को यहीं अवसर देना है।”