Bihar Chunav 2025: तेजस्वी का हमला, नीतीशजी को हाईजैक कर चुकी है भाजपा, उनके साथ हो रही नाइंसाफी

जागरण टीम, छपरा (सारण)। राजद नेता तेजस्‍वी यादव ने मंगलवार को सारण जिले में जनसभाएं कीं। इस दौरान वे एनडीए पर हमलावर रहे। यह भी कहा कि जनता इस बार बेइमानी नहीं होने देगी। महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। वे मांझी, अमनौर विधानसभा क्षेत्रों में उन्‍होंने महागठबंधन के प्रत्‍याशी के लिए वोट मांगा।

मांझी विधानसभा क्षेत्र के नरपलिया खुर्शीद बाबू के मैदान में तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्‍होंने कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में पांच लाख युवाओं को रोजगार मिला और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। इस बार सरकार बनने पर हर उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। उन्होंने कहा, हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बस जनता एक मौका दे।

उधर अमनौर विधानसभा क्षेत्र के अरना कोठी कटसा मैदान में उन्‍होंने कहा क‍ि राज्य के युवाओ का पलायन रोकने के लिए बिहार मे इस बार बदलाव जरूरी है। बिहार मे महागठबंधन की सरकार बनी तो महज 20 दिनो के अंदर हम बेरोजगारों को नौकरी देेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात को जितना पैसा मिला उसका एक फीसदी भी बिहार को नही मिला। पीएम मोदी जो बोलते हैं वह कभी करते नही। भ्रष्टाचार मे पूरी तरह डूबी नीतीश सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है।