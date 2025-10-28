Bihar Chunav 2025: तेजस्वी का हमला, नीतीशजी को हाईजैक कर चुकी है भाजपा, उनके साथ हो रही नाइंसाफी
तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। तेजस्वी ने भाजपा पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और 2025 के चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तैयारियों का जिक्र किया।
जागरण टीम, छपरा (सारण)। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सारण जिले में जनसभाएं कीं। इस दौरान वे एनडीए पर हमलावर रहे। यह भी कहा कि जनता इस बार बेइमानी नहीं होने देगी। महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। वे मांझी, अमनौर विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा।
मांझी विधानसभा क्षेत्र के नरपलिया खुर्शीद बाबू के मैदान में तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में पांच लाख युवाओं को रोजगार मिला और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। इस बार सरकार बनने पर हर उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। उन्होंने कहा, हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बस जनता एक मौका दे।
उधर अमनौर विधानसभा क्षेत्र के अरना कोठी कटसा मैदान में उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओ का पलायन रोकने के लिए बिहार मे इस बार बदलाव जरूरी है। बिहार मे महागठबंधन की सरकार बनी तो महज 20 दिनो के अंदर हम बेरोजगारों को नौकरी देेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात को जितना पैसा मिला उसका एक फीसदी भी बिहार को नही मिला। पीएम मोदी जो बोलते हैं वह कभी करते नही। भ्रष्टाचार मे पूरी तरह डूबी नीतीश सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। बस बिहार की जनता मुझे एक मौका देकर देंखे। उन्होंने मतदाताओ से अपील की बिहारी को वोट दें बाहरी को नही। देश मे अमन चैन व शांति बनाए रखने के लिए महागठबंधन की सरकार जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्यंग करते हुए कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को भाजपा ने हाइजैक कर लिया है। सच पूछा जाए तो चाचा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जिन लोगों ने बिहार को बरीब बनााएं रखा अब उन्हेे सत्ता से हटाना जरूरी है और यह तभी होगा जब आप अपनी एक-एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को देंगे।
