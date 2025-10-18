Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में वोटिंग से पहले NDA का एक विकेट गिरा! लोजपा प्रत्याशी अब नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में, लोजपा (रामविलास) प्रत्याशी सीमा सिंह समेत चार उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। कागजातों में कमी के कारण निर्वाची पदाधिकारी ने यह फैसला लिया। सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने से एनडीए को झटका लगा है। अब इस सीट पर मुकाबला राजद और जनसुराज जैसे दलों के बीच होने की संभावना है। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नामांकन नियमानुसार रद्द किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोजपा (रामविलास) प्रत्याशी सीमा सिंह

    संवाद सहयोगी, मढ़ौरा (सारण)। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) की प्रत्याशी सीमा सिंह समेत चार उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कागजातों में कमी और तकनीकी त्रुटियां पाए जाने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रद्द किए गए मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों में लोजपा (रामविलास) की सीमा सिंह, निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। इन नामों के बाहर हो जाने से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

    खास तौर पर एनडीए खेमे में इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सीमा सिंह को मढ़ौरा में एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था।

    चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से राजद और जनसुराज सहित अन्य प्रत्याशियों के बीच सीमित हो जाएगा। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी नामांकन पत्र नियमानुसार जांच प्रक्रिया के तहत रद्द किए गए हैं और किसी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात नहीं बरता गया।

    स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने से लोजपा के समर्थकों में निराशा है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे अपनी संभावनाओं के लिए अनुकूल स्थिति बताया है।

    अब मढ़ौरा विधानसभा का चुनावी समीकरण एक बार फिर से नए सिरे से बनता दिख रहा है। इस संबंध में मढ़ौरा के एसडीओ ने बताया कि सीमा सिंह सहित चार लोगों का नामांकन रद्द किया गया है।

    सिनेमा से राजनीति में एंट्री

    सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी और प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी थीं। नामांकन के दौरान उन्होंने अपने शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया था, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

    9वीं पास, ठाणे के स्कूल से की पढ़ाई

    चुनावी शपथपत्र के अनुसार, सीमा सिंह नौवीं कक्षा पास हैं। उन्होंने वर्ष 1999 में ठाणे (महाराष्ट्र) स्थित द रेम हेगर हिंडे हाई स्कूल, डोंबिवली (पूर्व) से 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

    फिल्म जगत में ग्लैमर और मेहनत के बल पर पहचान बनाने वाली सीमा अब राजनीति के रास्ते से जनसेवा की पारी शुरू कर रही हैं।