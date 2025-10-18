बिहार में वोटिंग से पहले NDA का एक विकेट गिरा! लोजपा प्रत्याशी अब नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

संवाद सहयोगी, मढ़ौरा (सारण)। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) की प्रत्याशी सीमा सिंह समेत चार उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कागजातों में कमी और तकनीकी त्रुटियां पाए जाने के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की।

रद्द किए गए मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों में लोजपा (रामविलास) की सीमा सिंह, निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार शामिल हैं। इन नामों के बाहर हो जाने से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

खास तौर पर एनडीए खेमे में इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सीमा सिंह को मढ़ौरा में एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से राजद और जनसुराज सहित अन्य प्रत्याशियों के बीच सीमित हो जाएगा। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी नामांकन पत्र नियमानुसार जांच प्रक्रिया के तहत रद्द किए गए हैं और किसी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात नहीं बरता गया।