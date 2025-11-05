संसू, मशरक (सारण)। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद मतदान से पहले ओपिनियन पोल दिखाए जाने के मामले में मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन निवासी जितेंद्र कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बुधवार की शाम लगभग सात बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी कि जितेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव ओपिनियन पोल का प्रसारण किया। यह प्रभावी आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की और मशरक थाना में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।डीएम ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या प्रतिबंधित प्रचार सामग्री का प्रसार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आम नागरिकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की कि वे चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखें। इधर जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा के सघन प्रबंध किए गए हैं। दुर्गम इलाकों में निगरानी से लेकर मतदान केंद्रों की सुरक्षा तक हर स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। नदी किनारे बसे दियारा इलाकों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। इन क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस बल और ड्रोन की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

वहीं नदी क्षेत्र में नाव से पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। बाइक दस्ते भी गश्त पर रहेंगे, जो कठिन पहुंच वाले गांवों में निगरानी का काम करेंगे।पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने बताया कि भयमुक्त मतदान को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।