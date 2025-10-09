Bihar Election 2025: खाने की थाली पर भी चुनाव आयोग की नजर, शाकाहारी थाली 143 तो मांसाहारी 230 रुपये प्रति प्लेट

जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च को पारदर्शी और नियंत्रित रखने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा जारी रेट लिस्ट के अनुसार अब प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल होने वाले हर सामान का मूल्य तय कर दिया गया है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा निर्धारित दर से कम या अधिक दर पर बिल तैयार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विक्रेताओं को भी यह दरें माननी होंगी ताकि चुनावी खर्च का सही हिसाब रखा जा सके।

टेंट, शामियाना, दरी, जाजिम, कुर्सी, मंच, बैनर, चाय-पानी, समोसा और रसगुल्ला तक की दरें आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। उसमें शाकाहारी थाली 143 रुपये तो मांसाहारी 230 रुपये प्रति प्लेट तय किये गये हैं।

दरअसल, एक उम्मीदवार के चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। इसके भीतर ही सभी प्रचार सामग्री, जनसभा, टेंट-शामियाना, माइक, वाहन, खानपान और सजावट का व्यय शामिल होगा।

चुनाव विभाग द्वारा जारी रेट लिस्ट में जहां चाय-पानी से लेकर टेंट लगाने तक की दर तय की गई है, वहीं मंच, कुर्सी, सजावट, लाइट, जनरेटर, बैनर और पोस्टर जैसी सेवाओं के मूल्य भी सूचीबद्ध हैं।

चुनाव व्यय उल्लंघन की कार्रवाई

सभी उम्मीदवारों को इन दरों के अनुरूप ही अपने खर्च का विवरण तैयार करना होगा, ताकि बाद में खर्च का ऑडिट और सत्यापन आसानी से किया जा सके।

आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च या गलत बिलिंग पाए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव व्यय उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।

इस दिशा में प्रत्येक प्रखंड और जिला स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं जो हर खर्च पर नजर रखेंगी। चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा मतदान के प्रचार के दौरान 171 सामाग्रियों के भाव तय किये हैं जिनमें कुछ सामग्री जिनका चुनाव आयोग ने रेट तय किया है, उनकी सूची