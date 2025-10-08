Bihar Election 2025: गड़खा में टिकट की रेस में जोर, पहली सूची के इंतजार में नेताओं की धड़कनें तेज
गड़खा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों को लेकर लोगों में उत्सुकता है और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। समर्थक सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। मतदाताओं की निगाहें उम्मीदवारों पर टिकी हैं।
पवन सिंह, गड़खा (सारण)। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही गड़खा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। हर चौक-चौराहे, चाय की दुकान और गांव की चौपालों पर अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि काहो भइया, केकर टिकट भइल फाइनल राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है।
लोकप्रिय चेहरों की लंबी फेहरिस्त और दावेदारों की बढ़ती सक्रियता ने लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ा दी है। कोई पुराने विधायक को फिर से मौका देने की बात कर रहा है, तो कोई नया चेहरा लाने के पक्ष में राय दे रहा है। इस बार गड़खा की जनता उम्मीदवारों के चयन को लेकर खास तौर पर सजग दिख रही है।
पटना से लेकर छपरा तक दौड़भाग
पार्टी स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। दावेदारों की पटना से लेकर छपरा तक लगातार दौड़भाग जारी है। कई नेता पार्टी आलाकमान से संपर्क साधने में जुटे हैं, वहीं समर्थक इंटरनेट मीडिया पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफार्म पर गड़खा की सियासत सबसे अधिक चर्चित विषय बन चुकी है।
इंतजार में प्रत्याशियों की धड़कनें तेज
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गड़खा सीट इस बार भी बेहद दिलचस्प मुकाबले की गवाह बनेगी। जैसे ही दलों की पहली सूची जारी होगी, सियासी तापमान और बढ़ जाएगा।
समर्थक अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। स्थानीय मतदाता भी इस बार मुद्दों और उम्मीदवारों के कामकाज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किसे टिकट मिलता है और कौन रह जाता है बाहर। जैसे ही नामों की घोषणा होगी, गड़खा का चुनावी माहौल पूरी तरह से जोश और जुबानी जंग में बदल जाएगा।
लोगों की उत्सुकता, उम्मीदवारों की बेचैनी और पार्टियों की रणनीति तीनों मिलकर गड़खा को इस चुनाव में एक बार फिर सियासी सुर्खियों में ला खड़ा करेंगे।
