    Bihar Crime: सारण में प्रेम प्रसंग को लेकर चली गोली, दो युवक गंभीर रूप से घायल

    By Amritesh KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    बिहार के सारण जिले में प्रेम प्रसंग के कारण गोलीबारी हुई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

    प्रेम प्रसंग को लेकर चली गोली। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के नरांव गांव में शनिवार को प्रेम प्रसंग के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी और मारपीट के बाद अचानक गोलीबारी हो गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    गोली चलने की आवाज से गांव में अफरातफरी मच गई और लोग घरों में दुबक गए। घटना की सूचना मिलते ही अवतार नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया।

    प्रेम प्रसंग बना विवाद की वजह

    ग्रामीणों के अनुसार, गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध को लेकर दो पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। शनिवार को इसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला बिगड़ गया।

    बताया जा रहा है कि नरांव गांव के 22 वर्षीय प्रकाश कुमार सिंह एवं मदनपुर के विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ करीमन पर विवाद के दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे प्रकाश कुमार सिंह के छाती और पेट में गोली लगी, जबकि विश्वजीत कुमार सिंह के पैर में गोली लगी।

    गंभीर हालत में दोनों युवक पीएमसीएच रेफर

    गोली लगने के बाद दोनों घायलों को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया।

    स्वजनों का कहना है कि दोनों की हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में पीएमसीएच पहुंच गए हैं।

    पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया

    घटना की सूचना मिलते ही अवतार नगर थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने अवतार नगर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना प्रेम प्रसंग के विवाद से जुड़ी प्रतीत हो रही है। हथियार की पहचान और गोली चलाने वाले की तलाश जारी है।

    एएसपी ने की घटना की पुष्टि

    सारण के एएसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि नरांव गांव में प्रेम प्रसंग के विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें दो युवक जख्मी हुए हैं। दोनों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है।

    उन्होंने कहा कि पुलिस ने दो संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्त में लिया है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति फिलहाल सामान्य है।

    गांव में तनाव, चौकसी बढ़ी

    घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। स्थानीय लोग घटना से सहमे हुए हैं और पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं।