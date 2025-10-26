बिहार में छठ घाटों पर कार्बाइड गन और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकार का सख्त आदेश!

जागरण संवाददाता, छपरा। छठ पर्व के अवसर पर बिहार सरकार ने सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि छठ घाटों पर कार्बाइड गन और किसी भी प्रकार के पटाखों के प्रयोग, बिक्री या भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनका उपयोग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि श्रद्धालुओं, विशेषकर बच्चों की आंखों को भी खतरे में डालता है। दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता को जागरूक किया मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्बाइड गन से संबंधित सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसके दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाए।