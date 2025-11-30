पहली बार भोजपुरी में लिखा गया ‘भोजपुरी सिनेमा का इतिहास’, मनोज भावुक को मिला चौधरी कन्हैया सिंह सम्मान

जागरण संवाददाता, छपरा। भोजपुरी साहित्य और सिनेमा की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए सुप्रसिद्ध भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक को उनकी पुस्तक भोजपुरी सिनेमा के संसार’ के लिए प्रतिष्ठित चौधरी कन्हैया सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन भोजपुरी की सबसे पुरानी संवैधानिक और प्रतिष्ठित संस्था द्वारा अमनौर, छपरा में आयोजित 28वें अधिवेशन में प्रदान किया गया। अरुण शंकर प्रसाद ने मनोज भावुक को सम्मानित किया सम्मान समारोह में पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने मनोज भावुक को सम्मानित किया। तीन दिवसीय (28–30 नवंबर 2025) इस अधिवेशन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितीन नवीन, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर, सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायिका कल्पना पटवारी सहित देश-विदेश से आए लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकार एवं भोजपुरी शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित भोजपुरी सिनेमा के संसार भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर भोजपुरी भाषा में लिखी गई पहली विस्तृत और शोधपरक पुस्तक मानी जा रही है। 1931 से अब तक के भोजपुरी फिल्मी सफर इसमें वर्ष 1931 से अब तक के भोजपुरी फिल्मी सफर का क्रमबद्ध और प्रामाणिक विवरण मौजूद है। इंजीनियर के रूप में अफ्रीका और इंग्लैंड में कार्य कर चुके मनोज भावुक लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा और साहित्य के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका निभा रहे हैं।