Baniapur vidhan sabha Chunav Result: बनियापुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, किसे मिलेगी जीत... कल होगा फैसला

डिजिटल डेस्क, सारण। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी समर अपने निर्णायक दौर में है। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार का मुकाबला पहले से कहीं अधिक पेचीदा और दिलचस्प हो गया है। ये महाराजगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए पहले चुनाव में यहां जनता पार्टी के रमाकांत पांडे ने चुनाव जीता था। 2020 में आरजेडी के केदार नाथ सिंह यहां से लगातार तीन बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट से बीजेपी के केदारनाथ सिंह, राजद चांदनी देवी सिंह और जसुपा के श्रवण कुमार महतो के बीच मुकाबला है।