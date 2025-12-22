Body Building Championship: ताकत का ताज पटना के सिर, छपरा में बबलू बने मिस्टर बिहार

जागरण संवाददाता, छपरा। तालियों की गूंज, मंच पर चमकती मांसपेशियां और दर्शकों की धड़कनें-भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह को कुछ अलग ही नजारा पेश कर रहा था। पहली बार छपरा में आयोजित मिस्टर बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में ताकत, अनुशासन और आत्मविश्वास का ऐसा संगम दिखा, जिसने खेल प्रेमियों को देर रात तक बांधे रखा। बिहार के कोने-कोने से आए खिलाड़ियों ने मंच पर पसीना बहाकर यह साबित किया कि फिटनेस अब जुनून बन चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनबीबीएफए के बैनर तले सारण जिला इकाई द्वारा आयोजित इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में 38 जिलों से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चार श्रेणियों में आयोजित मुकाबलों में मिस्टर बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियन 2025 का प्रतिष्ठित खिताब पटना के बबलू कुमार राय ने अपने नाम किया। उनके सटीक पोज, संतुलित बाडी स्ट्रक्चर और आत्मविश्वास ने निर्णायकों को प्रभावित किया।

मांस फिजिक वर्ग में पटना के ही अंकुर राज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता। वहीं, मास्टर्स चैंपियन का ताज लखीसराय के इंस्पेक्टर राहुल कुमार के सिर सजा, जिन्होंने उम्र को मात देते हुए फिटनेस का प्रेरक उदाहरण पेश किया। महिला बॉडी बिल्डिंग वर्ग में पटना की प्रतिभागी ने शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया।

एनबीबीएफए यामाहा के महासचिव विजय कुमार ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को नौ ग्रुप में बांटा गया था। प्रत्येक ग्रुप से चयनित गोल्ड मेडलिस्टों के बीच फाइनल मुकाबला कराया गया, जिसमें बबलू कुमार राय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर मिस्टर बिहार का खिताब हासिल किया। इसके बाद मांस फिजिक, मास्टर्स और महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं।