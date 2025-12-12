पुराने रंजिश में पड़ोसियों ने तीन भाइयों पर किया चाकू से हमला, दो की हालत गंभीर
सारण के खैरा थाना क्षेत्र के फरीदपुरा गांव में पुराने विवाद में पड़ोसियों ने तीन सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,सारण। सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के फरीदपुरा गांव में गुरुवार देर शाम पुराने विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पड़ोसियों के साथ चल रहे तनाव के बीच तीन सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया।
घायल तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से नगरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर सभी को छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहां से दो भाइयों को पटना पीएमसीएच भेज दिया गया।
बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर
घायलों में फरीदपुरा गांव निवासी मुनीलाल महतो के पुत्र 19 वर्षीय श्यामदेव कुमार,15 वर्षीय अभिषेक कुमार और 14 वर्षीय आशीष कुमार शामिल हैं। अभिषेक और आशीष के जांघ में गहरे चाकू के वार किए गए,जबकि श्यामदेव के पैर पर हमला किया गया।
चिकित्सकों ने बताया कि अभिषेक और आशीष की स्थिति चिंताजनक है,इसलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया। स्वजन के अनुसार, हमलावर उनके पड़ोसी हैं, जिनसे पूर्व से विवाद चलता आ रहा है। बीते दिनों भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी।
तीनों भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार
गुरुवार की शाम फिर कहासुनी बढ़ी,जिसके दौरान आरोपियों ने अचानक तीनों भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। चीख-पुकार सुनकर पहुंची ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।
घटना की सूचना मिलते ही खैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी बबलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
पड़ोसियों के साथ लंबे समय से विवाद
थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं,घायल श्यामदेव ने बताया कि पड़ोसियों के साथ विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ दिन पहले भी उन पर हमला किया गया था।
गुरुवार को फिर मामूली कहासुनी के दौरान उन लोगों ने चाकू से हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की।घटना से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है।
