किसानों को आधुनिक खेती का पाठ... अमनौर में आयोजित किसान पाठशाला में फसल बुआई से लेकर कीट प्रबंधन तक सीखे किसान

संवाद सहयोगी, अमनौर(सारण)।अमनौर प्रखंड की ढोरलाही कैथल और हुस्सेपुर पंचायत में आठवार पौधा संरक्षण योजना के तहत किसान पाठशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुप्रिया रानी ने किया, जबकि कृषि समन्वयक अविनाश कुमार समेत मो. शरीफ अंसारी व अन्य किसान सलाहकार भी उपस्थित रहे। संयुक्त सचिव कृषि विभाग के निर्देशानुसार आयोजित इस पाठशाला का उद्देश्य किसानों को रबी सीजन की फसलों की बुआई, अंकुरण, पौधा संरक्षण, उपादान वितरण और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) से अवगत कराना था।

पाठशाला का पहला सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। चुने हुए 25 किसानों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें बीज ऑपचार, कीट पहचान, जैविक कीटनाशी व फफूंदनाशी का उपयोग, बीज-उर्वरक सामग्री का चयन व उपयोग समेत खेत में प्रत्यक्षण का अनुभव प्राप्त किया। प्रत्यक्षण कार्यक्रम प्रखंड के रामस्नेही सिंह के खेत में आयोजित किया गया, जिससे किसानों ने उपयोगी आधुनिक कृषि तकनीकों को नजदीक से देखा तथा समझा। प्रखंड की तीन पंचायत, पैगा मित्र सेन, ढोरलाही कैथल और हुस्सेपुर, में यह पाठशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण लेने वाले किसानों को उनके एक-एकड़ खेत के लिए मुफ्त में बीज, जैविक उर्वरक, कीटनाशी, फफूंदनाशी और ट्रैप जैसी आवश्यक सामग्री मुहैया कराई गई।