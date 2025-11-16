सारण में वोटों की गिनती के दौरान गायब थीं 29 महिला सिपाही, पुलिस विभाग ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान मतगणना की ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने 29 प्रशिक्षु सिपाहियों के वेतन को रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है।

चुनाव के बाद की नियमित उपस्थिति जांच में यह गंभीर मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस केंद्र ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है। उपस्थिति जांच में खुली प्रशिक्षु सिपाहियों की गैरहाजिरी चुनाव कार्य पूर्ण होने के बाद पुलिस केंद्र के पदाधिकारी द्वारा की गई गिनती में कुल 29 महिला प्रशिक्षु सिपाहियां बिना सूचना अनुपस्थित पाई गईं। 15 नवंबर 25 की सुबह की गिनती में 10 प्रशिक्षु सिपाहियां गैरहाजिर दर्ज की गईं, जबकि 13 नवंबर की रात की गिनती में 19 प्रशिक्षु सिपाहियां बिना किसी अवकाश आवेदन के कर्तव्य से दूर पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार, इनमें से किसी ने भी विभाग को पूर्व में सूचना नहीं दी थी, न ही इन्होंने कोई स्वीकृत अवकाश लिया था। कर्तव्यहीनता,आदेश-उल्लंघन का गंभीर मामला पुलिस विभाग ने इस अनुपस्थिति को कर्तव्यहीनता, आदेश उल्लंघन और घोर लापरवाही की श्रेणी में रखते हुए इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना है।चुनाव जैसे संवेदनशील एवं उच्च-प्राथमिकता वाले कार्यों के तुरंत बाद इस तरह की अनुपस्थिति को अधिकारियों ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।

विभागीय प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ड्यूटी से गायब रहना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे बल की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दो दिन का वेतन रोका, तीन दिन में जवाब तलब सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर सभी 29 प्रशिक्षु सिपाहियों का 13 नवंबर एवं 15 नवंबर 25 की अनुपस्थिति अवधि का वेतन रोक दिया गया है।

साथ ही विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी सिपाही तीन दिनों के अंदर अपने-अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि समयसीमा के भीतर उचित जवाब नहीं मिलता है, तो आगे कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें दंडात्मक प्रविष्टि या अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।

सारण पुलिस का संदेश-अनुशासन पर कोई समझौता नहीं सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।विभाग ने कहा कि पुलिस बल की गरिमा और सेवा की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार कठोरतम कदम उठाए जाएंगे।