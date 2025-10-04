Language
    सारण के मुबारकपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, महिला कलाकार झुलसी, पीएमसीएच रेफर

    By Pankaj Kumar Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    मढ़ौरा के मुबारकपुर गांव में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक झांकी प्रस्तुति में महिला कलाकार आग से झुलस गई। मोतिहारी से आए कलाकारों में से एक पुरुष कलाकार आग उगलने का प्रदर्शन कर रहा था तभी आग महिला कलाकार पर जा गिरी। जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मुबारकपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। शुक्रवार की देर शाम दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान मढ़ौरा प्रखंड के मुबारकपुर गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झांकी प्रस्तुति दे रही एक महिला कलाकार आग की लपटों में झुलस गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्गा माता के विसर्जन के अवसर पर स्थानीय समिति द्वारा आकर्षक झांकियों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मोतिहारी से कलाकारों की एक टीम को बुलाया गया था। प्रस्तुति के दौरान कलाकार अलग-अलग देवी-देवताओं और पारंपरिक स्वरूपों में अभिनय कर रहे थे। इसी क्रम में एक पुरुष कलाकार आग उगलने की कला दिखा रहा था। बताया जाता है कि वह पेट्रोल मुंह में रखकर आग फेंकने का प्रदर्शन कर रहा था, तभी नियंत्रण खो बैठा और जलती हुई आग पास खड़ी महिला कलाकार पर जा गिरी।

    देखते ही देखते महिला के कपड़ों में आग लग गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया और घायल महिला को तुरंत मढ़ौरा अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजन समिति से पूछताछ शुरू की। फिलहाल घायल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।