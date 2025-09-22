सारण के पट्टी पुल के पास ट्रक से कुचलकर युवक की मौत, दो घंटे तक छपरा–पटना मुख्य सड़क किया जाम

सारण जिले के दरियापुर में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक आशीष कुमार छपरा से लौट रहा था तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने छपरा-पटना मुख्य मार्ग को दो घंटे तक जाम कर दिया। प्रशासन ने मुआवजे का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

संवाद सूत्र, जागरण दरियापुर (सारण)। दरियापुर थाना क्षेत्र के पट्टी पुल के पास रविवार को एक भीषण हादसा हो गया। छपरा से लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने छपरा–पटना मुख्य सड़क को करीब दो घंटे तक जाम कर दिया।

मृतक की पहचान मुजौना पंचायत के सिमरहिया गांव निवासी शेखर राय के 25 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। आशीष ट्रक चालक था और परिवार का भरण–पोषण उसी की कमाई से होता था। उसके बड़े भाई अखिलेश कुमार की शादी हो चुकी है, जबकि दो बहनों में एक निकिता की शादी हो चुकी है और दूसरी स्नेहा अभी अविवाहित है। मृतक की मां स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही दरियापुर पुलिस के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी दीनबंधु दिवाकर, अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम और स्थानीय मुखिया राम अयोध्या राय मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने-बुझाने के बाद मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना से 20 हजार रुपये और कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत तीन हजार रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी परिजनों को देने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया।