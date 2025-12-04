Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samastipur news : गोद सूनी कर गई दहेज की आग, एक साल के मासूम से मां छीनी

    By Jalaj Kumar Singh Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    समस्तीपुर के सिंघिया में निशा कुमारी नामक एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतका के ससुराल में जुटी भीड़। जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंघिया (समस्तीपुर)। बिहार में समस्तीपुर के सिंघिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नगर पंचायत के वार्ड-6 में गुरुवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की पहचान नगर पंचायत वार्ड 6 हसनपुर टोला निवासी अनिल साहू की पत्नी निशा कुमारी (25) के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका के मायके वाले भी बेटी की ससुराल पहुंचे

    मौत की खबर मिलते ही वार्ड में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी । किसी ने महिला की हत्या की खबर थाना क्षेत्र के माहे गांव निवासी मृतक निशा के पिता प्रकाश साहू को दी। मृतका के मायके वाले भी बेटी की ससुराल पहुंचे। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।

    मौके पर दल बल के साथ स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह और सुभाष यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। पुलिस एफएसएल टीम की मदद से हत्या की कारणों की जांच में तैयारी करवाने में जुटी रही।

    निशा को एक वर्ष का पुत्र भी है

    इधर, मृतक निशा के पिता प्रकाश साहू ने बताया कि 2 वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निशा की शादी सिंघिया नगर पंचायत वार्ड 6 हसनपुर टोला निवासी अनिल साहू से धूमधाम से की गई। निशा को एक वर्ष का पुत्र भी है।

    पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद पति अनिल साहू ससुराल वाले के साथ मिलकर निशा को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। कई बार समझाया बुझाया भी गया लेकिन नहीं माने और गुरुवार को साजिश के तहत निर्मम हत्या कर दी।

    उन्होंने बताया कि दामाद अनिल की पूर्व में भी एक शादी हुई थी। उसे लड़की को भी गुवाहाटी में मौत हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि दामाद अनिल दहेज के लिए मेरी पुत्री निशा की ससुराल वालों के साथ मिलकर हत्या कर दी।

    इधर पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टपार्टम करवाने के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि मृतक के गले में खरोंच के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। इधर पुलिस मृतक महिला के भैंसुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।