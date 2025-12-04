Samastipur news : गोद सूनी कर गई दहेज की आग, एक साल के मासूम से मां छीनी

संवाद सहयोगी, सिंघिया (समस्तीपुर)। बिहार में समस्तीपुर के सिंघिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नगर पंचायत के वार्ड-6 में गुरुवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की पहचान नगर पंचायत वार्ड 6 हसनपुर टोला निवासी अनिल साहू की पत्नी निशा कुमारी (25) के रूप में हुई।

मृतका के मायके वाले भी बेटी की ससुराल पहुंचे मौत की खबर मिलते ही वार्ड में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी । किसी ने महिला की हत्या की खबर थाना क्षेत्र के माहे गांव निवासी मृतक निशा के पिता प्रकाश साहू को दी। मृतका के मायके वाले भी बेटी की ससुराल पहुंचे। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।

मौके पर दल बल के साथ स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह और सुभाष यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। पुलिस एफएसएल टीम की मदद से हत्या की कारणों की जांच में तैयारी करवाने में जुटी रही।

निशा को एक वर्ष का पुत्र भी है इधर, मृतक निशा के पिता प्रकाश साहू ने बताया कि 2 वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निशा की शादी सिंघिया नगर पंचायत वार्ड 6 हसनपुर टोला निवासी अनिल साहू से धूमधाम से की गई। निशा को एक वर्ष का पुत्र भी है।

पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद पति अनिल साहू ससुराल वाले के साथ मिलकर निशा को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। कई बार समझाया बुझाया भी गया लेकिन नहीं माने और गुरुवार को साजिश के तहत निर्मम हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि दामाद अनिल की पूर्व में भी एक शादी हुई थी। उसे लड़की को भी गुवाहाटी में मौत हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि दामाद अनिल दहेज के लिए मेरी पुत्री निशा की ससुराल वालों के साथ मिलकर हत्या कर दी।