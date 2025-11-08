समस्तीपुर में सड़क पर फेंकी मिलीं वीवीपैट की पर्चियां, राजद ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
Bihar Assembly Election 2025:समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर मिलने से विवाद उत्पन्न हो गया है। राजद ने इस घटना पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। राजद ने निष्पक्ष जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। विपक्षी गठबंधन के वोट चोरी के आरोप के बीच यह घटना बडी लापरवाही है।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: विपक्षी दलों की ओर से वोट चोरी के लगातार लग रहे आरोप के बीच समस्तीपुर के सरायरंजन में सड़क पर वीवीपैट की पर्ची मिलने को बड़ा मामला माना जा रहा है।हालांकि इसको प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि यह मॉक पोल से जुड़ा है।
बावजूद इसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं करने की लापरवाही तो है। जिले के सरायरंजन विधानसभा के गुड़मा गांव में शनिवार को एक साथ सैकड़ों की संख्या में वीवीपैट की पर्ची फेंकी मिली। इतनी अधिक संख्या में पर्चियों के बाहर मिलने से हड़कंप मच गया।
राजद ने उठाए सवाल
इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। साथ ही विपक्ष की ओर से लगातार वोट चोरी के लगाए जा रहे आरोप के बीच इस लापरवाही ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।
डीएम एसपी ने की जांच
आनन-फानन में इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना पर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रोशन कुशवाहा, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार समेत आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। इसका जायजा लेते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी।
सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी ने मोके पर पहुंच कर जांच की। जागरण
उक्त स्थल की दूरी डिस्पैच सेंटर से आधा किलोमीटर की बताई गई है। डीएम घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि इसी दौरान निर्दल प्रत्याशी कुणाल कुमार और जनसुराज के प्रत्याशी सज्जन मिश्र भी मौके पर पहुंचे।
बढाई गई सुरक्षा
प्रत्याशियों ने प्रशासन से समुचित कार्रवाई की मांग की है। प्रत्याशियों के साथ मौके पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी भीड़ भी जुट गई। लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आए। लोगों की भीड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस टीम की तैनाती की गई।
कई थानों की पुलिस टीम के साथ सदर एसडीपीओ वन संजय कुमार ने स्वयं मोर्चा संभाला। वहीं माइकिंग के जरिए लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी
डीएम ने स्वयं ही माइक के जरिए जांच करने की बात कही है। बताया गया कि प्रशासन ने सभी पर्चियों को जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है। इधर, डीएम ने कहा कि कमीशनिंग के दौरान पांच फीसदी मशीनों में एक-एक माक पोल होता है। उक्त पर्ची उसी से जुड़ा हो सकता है।
पुलिस ने शुरू की जांच
पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सभी को जब्त कर जांच की जा रही है। पर्ची पर वीवीपैट के नंबर अंकित होते हैं। यह तकनीक जांच का विषय है। प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
निलंबन की कार्रवाई
वहीं एसपी ने बताया कि उक्त घटना के संदर्भ में सरायरंजन थाना में विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान कराई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है।
राजद की ओर से इस मामले को उठाने और एक्स पर पोस्ट करने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। समर्थक तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं।
सामान्य लोगों का भी कहना है कि चुनाव के इस माहौल में उसको सही से डिस्पोज नहीं किए जाने की लापरवाही तो है। प्रशासन को इसको देखना चाहिए। प्राथमिकी की जांच में में क्या बात सामने आती है? इसका सभी को इंतजार है।
समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 8, 2025
कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के… pic.twitter.com/SxOR6dd7Me
