    Ujiarpur Vidhan Sabha Chunav Result: उजियारपुर विधानसभा सीट पर क्या इस बार चलेगा जन सुराज का जादू? RJD के लिए चुनौती

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:21 AM (IST)

    उजियारपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला समस्तीपुर लगता है। ये उजियारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2010 में हुए चुनाव में यहां आरजेडी के दुर्गा प्रताप सिंह ने चुनाव जीता था। 2020 में यहां से आरजेडी के आलोक कुमार मेहता ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता।

    डिजिटल डेस्क, पटना। Ujiarpur vidhan sabha Election Result 2025/Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। कल यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उजियारपुर विधानसभा में कौन विजय घोषित होगा, यह 14 को फाइनल हो जाएगा। इस सीट पर राजद से अलोक मेहता और जन सुराज पार्टी से दुर्गा प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था।

