Ujiarpur vidhan sabha chunav 2025 voting: आधी आबादी में दिखा जबरदस्त उत्साह
Bihar election voting 2025: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में मतदान की शुरुआत में ही महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने जागरूकता दिखाते हुए मतदान में सक्रिय भूमिका निभाई। युवा मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला, और निर्वाचन कर्मी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुटे रहे।
अंगद कुमार सिंह, दलसिंहसराय (समस्तीपुर)। Ujiarpur Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: उजियारपुर विधानसभा में गुरुवार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं।
खास बात यह रही कि मतदान की शुरुआत के पहले घंटे से ही महिलाओं की भागीदारी ने चुनावी माहौल को जीवंत बना दिया। सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर जैसे ही मतदान शुरू हुआ, केंद्रों के बाहर खड़ी महिलाओं की भीड़ लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी सक्रिय भूमिका का परिचय देती दिखी।
दलसिंहसराय प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह ही मतदान की रफ्तार तेज हो गई। पांड उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 273 पर तड़के से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी थी।
केवटा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 363 पर मतदान के बाद स्याही दिखाते मंत्री विजय चौधरी। जागरण
पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की कतारें केंद्र परिसर तक फैली रहीं। वहीं, पांडव स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 270 पर भी विशेष रूप से महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली।
ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना लोकतांत्रिक जागरूकता का उदाहरण पेश कर रहा है।केंद्र संख्या 291 पर सुबह से ही मतदाता धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कुछ युवा पहली बार वोट डालने पहुंचे थे और चेहरे पर उत्साह झलक रहा था।
उजियारपुर से एनडीए प्रत्याशी पत्नी और बेटी के साथ मतदान के बाद स्याही दिखाते हुए। जागरण
निर्वाचन कर्मी और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने में जुटे रहे। उजियारपुर विधानसभा में शुरुआती घंटों से जिस तरह मतदाताओं का रुझान देखा जा रहा है, उससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि इस बार भी लोकतंत्र का यह पर्व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से नया रिकॉर्ड बना सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।