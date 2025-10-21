उजियारपुर विधानसभा चुनाव: सीट पर 4-4 कुशवाहा भर रहे दम, वोटरों में असमंजस की स्थिति

अभिनव कुमार, समस्तीपुर। उजियारपुर विधानसभा सीट पर इस बार का चुनावी समीकरण दिलचस्प है। यहां एक नहीं, चार-चार कुशवाहा प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। साथ ही, दो-दो उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है।

ऐसे में यह सीट जातिगत गणित से लेकर व्यक्तिगत प्रभाव तक के हिसाब से चर्चा का केंद्र बन गई है। मतदाता, खासकर कुशवाहा समाज के लोग, इस बार खुद को एक कठिन विकल्प के सामने पा रहे हैं।

राजद ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आलोक मेहता पर ही भरोसा जताया है, जबकि एनडीए राष्ट्रीय लोक मोर्चा से प्रशांत कुमार पंकज मैदान में हैं। जनसुराज ने यहीं से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद सिंह को उतारा है, जबकि निर्दल प्रत्याशी के रूप में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बागी होकर चुनावी रणभूमि में हैं।